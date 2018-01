Neos Bowlers vieren kampioenen 02u33 0 Foto Eric Flamand

Traditiegetrouw zetten de Ieperse Neos bowlers op 2 januari hun bowlingkampioenen in de bloemetjes. Bij de dames ging de eer en de trofee naar Annie Baes, bij de heren was de fles en het diploma voor Jean-Marie Verlinde. De beide kampioenen zijn op de foto omringd door hun medespelers en de bestuursleden van de vereniging. Heb je ook zin om te bowlen bij Neos , dan mag je gerust Michel D'Huysser contacteren via 0495/30.53.78.





(EFW)