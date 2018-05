Negen jeugdkoren te horen in de Sint-Maartenskathedraal 02 mei 2018

02u36 0 Ieper Ruim 400 koorzangers uit diverse Europese landen waren maandag te gast in Ieper en traden op in de Sint-Maartenskathedraal.

Naar aanleiding van het 66ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd treedt het festival buiten zijn regionale grenzen. Negen jeugdkoren die deelnemen aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt zakten maandag af naar de vredesstad Ieper met een speciaal gecharterde trein. De ruim 400 aanwezige jongeren waren afkomstig uit diverse Europese landen. Music Unites: Kiliana & gastkoor uit België en Duitsland, Maîtrise de Seine-Maritime uit Frankrijk, Jugendchor Da capo al fine & Cantocinni - Schulchor der Musikmittelschule uit Oostenrijk, The Children's Choir of the State Opera House uit Rusland, Pizzicanto uit Oostenrijk en Showkoor Rise Up uit eigen land waren enkele koren die maandag van de partij waren.





Het publiek kon in de namiddag korte optredens meepikken van alle koren. De optredens vonden, door het slechte weer, plaats in de Sint-Maartenskathedraal en niet op de Grote Markt. De jeugdkoren bezochten tijdens hun bezoek aan Ieper het In Flanders Fields Museum, maakten een stadswandeling en namen deel aan de Last Post. Het 66ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd loopt van 27 april tot 2 mei. (LBR)