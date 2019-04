Nachtwacht sluit af met recordopkomst Christophe Maertens

08 april 2019

19u42 0 Ieper In Ieper ging voor de 20ste en de laatste keer de Nachtwacht op stap. Met 185 deelnemers aan de wandeling, verspreid over acht gidsen was het meteen een recordopkomst. In totaal namen tijdens de hele periode 2.400 deelnemers deel aan de tocht.

De Nachtwacht is een gids van de Gidsenkring Ieper-Poperinge die bezoekers rondleidt in het duistere Ieper. “Zijn herkomst stamt uit de middeleeuwse geschiedenis, toen Ieper één van de drie belangrijkste steden in West-Europa was naast Gent en Brugge”, verduidelijkt Wesley Butstraen van de Ieperse toeristisch dienst. “Als een soort politieman ‘avant la lettre’ beveiligde hij de nachtelijke stad met hellebaard, flambouw en dies meer.”

De stedelijke dienst voor Toerisme plande van 15 november tot 31 maart wekelijks een Nachtwacht-wandeling. Dit in het kader van de actie ‘Winter in Ieper’: een promotie-actie die voor de negende keer georganiseerd werd om tijdens het kalmere winterseizoen bezoekers de stad te laten ontdekken op basis van minimum één overnachting. “Dit seizoen was een schot in de roos voor de Nachtwacht: in totaal kwamen 2398 personen opdagen, een gemiddelde van 120 personen per week. In totaal waren 101 gidsbeurten nodig om alle groepen langs de kleine straatjes en minder bekende, mooie pleintjes te laten genieten van de verhalen van vroeger en nu. Dat is een verdubbeling van het aantal deelnemers van vorig winterseizoen”, aldus Wesley.

Om de bezoekers een leuke avond te geven, stonden bij de Ieperse gidsenkring 11 gidsen paraat om de wandeling te begeleiden. Er konden – omwille van organisatorische redenen-maximaal 8acht Nachtwachten per week op stap, waarvan één Engelstalige.De gidsenkring zelf is uiterst tevreden over de grote opkomst en er worden zelfs plannen gesmeed om extra eigen gidsen in te zetten om aan de grote vraag te voldoen.