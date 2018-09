Naar de rechter voor 'Dicky' EIGENAAR WEIGERT BERGING VAN SALONBOOT TE BETALEN HANS VERBEKE

06 september 2018

02u33 0 Ieper Anderhalf jaar nadat op het kanaal in Izegem zijn unieke salonboot 'Dicky' water maakte, moet eigenaar Henry Mesure zich voor de rechter verantwoorden omdat hij de bergingsfactuur weigert te betalen. "Bijna 6.000 euro werd mij aangerekend", zegt de 65-jarige man uit Vlamertinge. "Zotte kosten, want 'Dicky' was helemaal niet gezonken. Een dompelpomp had volstaan om de boot weer leeg te maken."

Twee stevige aanmeertouwen beletten begin maart vorig jaar dat een plezierjacht uit 1926 roemloos naar de bodem van het kanaal Roeselare-Leie zonk. 'Dicky', een salonboot die lang geleden furore maakte bij de beau monde op het meer van Genève, had water gemaakt.





"Golfslag van vrachtboten die sneller voorbijvaren dan toegelaten, moet de oorzaak zijn geweest", zegt eigenaar Henry Mesure uit Vlamertinge. Hij arriveerde vorig jaar in Izegem op het moment dat 'Dicky' net uit het water was gehaald en op een takelwagen was geplaatst.





"Ik was verrast", zegt de 65-jarige man. "Een simpele dompelpomp had de boot zonder problemen watervrij gemaakt, 'Dicky' zou vanzelf weer naar boven zijn gekomen."





Met een bang hart wachtte Henry de factuur van de bergingswerken af. Terecht, zo bleek. "Ik moet bijna 6.000 euro betalen maar weiger principieel dat te doen", vertelt hij ferm. "Waarom zou ik moeten opdraaien voor onnodige kosten?", vraagt hij zich af.





"Die bewuste dag werd een hijskraan van 80 ton ingezet om een bootje te bergen dat amper drie ton weegt. Dat is buiten alle proporties, los van het feit dat de berging overbodig was."





Zotte kosten

Z'n weigering om te betalen leidde er toe dat de Vlamertingenaar zich eind deze maand voor de rechter moet verantwoorden. "Misschien trek ik aan het kortste eind maar ik weiger me zomaar bij de situatie neer te leggen", zegt hij. "Graag wil ik aan de rechter bewijzen dat mijn bootje eigenlijk niet gezonken was en er zonder mijn toestemming zotte kosten werden gemaakt."





Henry heeft echter nog meer zorgen. "Omdat ik vorig jaar bij het takelbedrijf een dagprijs moest betalen om er 'Dicky' te stallen, sprak ik een vriend aan die in Roeselare een recyclagebedrijf heeft. Daar mocht ik mijn salonboot zonder problemen stallen. Recent echter stelde ik vast dat 'Dicky' verdwenen is. Niemand kan me zeggen waar mijn pareltje naartoe is. Dat probeer ik nu uit te vissen. Mogelijk werd hij per ongeluk gerecycleerd, wat absoluut de bedoeling niet was. Ik wou immers een plek zoeken om 'Dicky' te laten herstellen zodat ik straks met mijn familie weer gezellige boottochtjes kan organiseren. Hopelijk raakt de mysterieuze verdwijning opgelost", zucht de man.