Naar de bloesems met Fotoclub Kordial Christophe Maertens

16 maart 2019

11u54 0 Ieper Op zaterdag 27 april organiseert Fotoclub Kordial Ieper in samenwerking met cultuurvereniging vtbKultuur Ieper Cieper een daguitstap naar de bloesemstreek in Limburg.

“We verzamelen om 6.30 uur op de parking Ter Waarde in Ieper, waar de bus een kwartier later vertrekt”, zegt Olga Pauwels van Ieper Cieper. “Bij aankomst in Kortessem is er koffie. Het middageten is voorzien in Riemst. In de namiddag is er een bezoek aan het wijndomein Genoels-Elderen met rondleiding en degustatie van een drietal wijnen. Er is een wandeling door een laagstam- en hoogstamboomgaard.” Inschrijven voor uiterlijk 17 april door te mailen naar rudy@fotoclubieper.be met vermelding van naam. De inschrijving is definitief na overschrijving van 52,50 euro per persoon op BE67 6528 3650 9187 van Verenigde Ieperse Fotoclubs met vermelding van je naam + bloesems