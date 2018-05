Naar China en terug op bamboefiets ECOLOGISCHE TREKTOCHT NEEMT 15 MAANDEN IN BESLAG CHRISTOPHE MAERTENS

31 mei 2018

02u38 0 Ieper De 47-jarige Grégory Lewyllie uit Ieper vertrekt zondag voor een fietstocht van 30.000 kilometer naar China en terug. Hij doet dat op een elektrische bamboefiets op zonne-energie. De totale trip duurt zo'n 15 maanden. "Ik probeer minder dan 100 kilogram bagage mee te nemen", vertelt Grégory.

Op zondag 3 juni om 15 uur begint op de Grote Markt van Ieper voor Grégory Lewyllie een nieuw fietsavontuur. "Net als in 2013 begin ik daarmee aan de 'The Sun Trip'", aldus de fietser. De Sun Trip is een wedstrijd met meer dan 45 deelnemers die zich verplaatsen met fietsen die rijden op zonne-energie.





Voor het klimaat

De wedstrijd begint dit jaar in Lyon en gaat tot in Canton, de derde grootste stad van China. De trip is goed voor 13.000 kilometer. De maximale tijdspanne is 100 dagen. "Zondag vertrek ik met meer dan 200 fietsers onder het motto 'Bike for the Climate' voor een rit van 30 kilometer. Daarmee willen we het belang van het klimaatakkoord van Parijs beklemtonen. Daarna trek ik met een kleine delegatie verder richting Lyon, waar op 15 juni de officiële start van 'The Sun Trip' plaatsvindt." Het voornaamste doel van de wedstrijd is de grote afstand te overbruggen met zonne-energie. Voor Grégory stopt het echter niet in China. "Ik keer ook helemaal met de fiets terug naar België. Het lijkt me niet ecologisch om met het vliegtuig de terugreis te maken", zegt de Ieperling. Op de terugweg rijdt hij onder meer door Vietnam, Thailand, Pakistan en Afghanistan. Het was de bedoeling om ook door Myanmar te fietsen, maar dat zal niet lukken. "Ik mag dat land niet meer binnen, nadat ik er in 2013 door een verboden zone fietste. Ik verbleef toen een nachtje in de cel."





De totale trip neemt 15 maanden in beslag. "Dat betekent dat ik voor een lange periode weg zal zijn van mijn vrouw. Je moet van bij het begin de knop omdraaien. We nemen slechts een keer per week contact met elkaar op, maar we zeggen niet op voorhand wanneer. Zo zitten we niet wanhopig te wachten tot het moment daar is."





Voor eenzaamheid is Grégory niet bang. "Onderweg kom je zodanig veel mensen tegen dat je je nooit alleen voelt. Sommigen houden je gewoon tegen om een praatje te maken." Grégory gaat op pad met een speciale tweewieler: een elektrische bamboefiets. "Bamboe is zeer sterk. Het is ook licht en absorbeert trillingen. Daarnaast is het milieuvriendelijk en een nuttige hernieuwbare hulpbron op aarde", aldus de man. "Ik hoop het totale gewicht van mijn rijtuig samen met alle bagage onder de 100 kilogram te houden. De fiets, batterij en het karretje met zonnepanelen weegt samen zo'n 65 kilogram. Met dit project wil ik vooral mensen bewust maken van de mogelijkheid om op een andere, ecologische manier om te gaan met ons milieu."





De fietser hoopt op heel wat supporters bij de start zondag. Alles is te volgen www.solarbiketour.com.