Na de paasvakantie: collectorwerken op nieuwe plaatsen in de stad Christophe Maertens

25 maart 2019

14u39 0 Ieper Na de paasvakantie beginnen er op enkele plaatsen in de stad werken in het kader van de grote collectorwerken die momenteel bezig zijn.

Momenteel zijn er nutswerken bezig in de Dehaernestraat, waarbij wordt gewerkt in de voetpadzone tussen Burcht- en Sint-Elisabethstraat. Na de paasvakantie zullen de nutswerken verder gaan in De Montstraat. Later komt de Boomgaardstraat, tussen Burchtstraat en Boterstraat, aan de beurt. Nutswerken zijn werken uitgevoerd door bijvoorbeeld de Watergroep, Eandis, Telenet of Proximus.

Er zijn tijdelijke maatregelen in de Sint-Elisabethstraat en Dehaernestraat tijdens de werken. De rijrichting in de Sint-Elisabethstraat is tijdelijk omgedraaid en in Dehaernestraat is eveneens eenrichting ingevoerd.

De aannemer werkt momenteel ook in de Klaverstraat. Ook na de paasvakantie wordt een ondergrondse constructie gebouwd in de parkeerstrook op de Kiekenmarkt. De eerste week zal er een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Nadien start de effectieve bouw. Tijdens die werken zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Kiekenmarkt. De werken duren tot eind juni. Daarna komen nog aan de beurt: ABC straat, De Montstraat, Arsenaalstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat, Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat.