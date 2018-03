Na 21 jaar tandarts: nu voltijds yogalerares ANNELIES SCHOTTE EN ECHTGENOOT BOUWEN HUIS OM TOT STUDIO CHRISTOPHE MAERTENS

27 maart 2018

03u10 0 Ieper De 44-jarige Annelies Schotte uit Ieper gooit haar leven om. Na een carrière van 21 jaar als tandarts is ze yogalerares in hoofdberoep. Samen met haar man bouwt ze een eigen studio. "Yoga doet mij herleven."

In de Blindeliedenstraat 5 in Ieper vinden we Annelies Schotte en haar man Grégory Lewyllie. Hun huis bouwen ze om tot woning én yogastudio. Annelies maakte onlangs de keuze om op professioneel vlak het roer om te gooien. "Ik werkte in totaal 21 jaar als tandarts. De eerste tien jaar deed ik dat in Zweden, waar ik als Erasmusstudente was blijven plakken. Daarna was ik nog vier jaar aan de slag bij tandarts Jan Delie in Ieper en nog zeven jaar had ik mijn eigen praktijk in de Haiglaan." Omdat die carrière zowel fysiek als mentaal zijn tol begon te eisen, ging Annelies op zoek naar een manier om zich beter in haar vel te voelen. "Mijn eerste kennismaking met yoga was toen ik nog in de lagere school zat", zegt Annelies.





Ochtendhumeur weg

"Mijn mama beoefende dat toen al. Toen ik op een bepaald moment mijzelf wat verloor in mijn job, gaf mijn moeder me de raad om er mee te starten. Na enkele jaren gewoon les te volgen, begon ik er me meer in te verdiepen, volgde docentenopleidingen en bestudeerde de filosofie die erachter zit. Yoga heeft me echt wel geholpen. Het ontspant me en maakt mijn hoofd leeg, vergelijkbaar met een lange zondagse wandeling in de natuur of uitwaaien aan zee. Door yoga heb ik ook een diepere nachtrust én is mijn ochtendhumeur verdwenen", glilmlacht Annelies. "Aanvankelijk deed ik yoga alleen voor mezelf, maar na een tijdje begon ik ook met lesgeven. Ik was er op een bepaald moment zoveel mee bezig dat het een dagtaak werd. In iedere yogales die ik geef, zit er variatie en die voorbereiding neemt tijd in beslag. Het werd moeilijk te combineren met mijn job als tandarts en ik moest een keuze maken."





15 matjes

Annelies besloot vorig jaar haar leven als tandarts achter zich te laten. Momenteel geeft ze yogales in een studio die ze huurt in de Rijselstraat. En intussen zijn Annelies en haar man volop bezig met het opknappen van hun pand. "Een geschikt gebouw vinden in de binnenstad, was niet gemakkelijk. We willen er wonen, maar ik heb ook een ruimte nodig waar we 12 tot 15 matjes kunnen neerleggen." Het huis, voorheen een werkplaats van een edelsmid, is alvast volledig gestript. Het is de bedoeling dat het paar er op 1 juni naar verhuist. De yogastudio zelf gaat op 12 juni open. De meeste dagen zal de voormalige tandarts er zelf les geven, maar de studio kan ook gehuurd worden door andere yogadocenten. Vanaf september staan er naast de wekelijkse yogalessen ook gezonde 'lifestyle workshops' gepland. "Daarnaast ben ik bezig met gezonde voeding en geef ik eenmaal per week kookles in het volwassenonderwijs Cervo-Go in Ieper."





Meer info op www.eatliveyoga.be en www.facebook.com/eatliveyoga.