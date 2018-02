Na 10 jaar opgravingen in de Westhoek EXPO TOONT TALRIJKE SPOREN VAN DE GROOTE OORLOG TEKST: CHRISTOPHE MAERTENS FOTO'S: ERIC FLAMAND

17 februari 2018

02u30 0 Ieper De koninklijke zaal van het In Flanders Fields Museum is gevuld met objecten van meer dan 150 kleine en grote opgravingen die de afgelopen 10 jaar in de Westhoek plaatsvonden. Want de bodem van de Westhoek verbergt talrijke sporen van de Groote Oorlog.

De tijdelijke expo 'Sporen van oorlog, de archeologie van de Eerste Wereldoorlog' toont de resultaten van amateuropgravingen aan het begin van de 21ste eeuw én van grootschalige archeologische opgravingen, zoals tijdens de aanleg van de Fluxys-gasleiding. "Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was het landschap langs de frontlijn herschapen tot een grote woestenij", aldus archeoloog Birger Stichelbaut van de Universiteit Gent. "Na de oorlog werden de sporen van de oorlog weggevaagd en werden ze deel van het archeologische bodemarchief. Overal in de Westhoek bevinden zich in de bodem, nauwelijks dertig centimeter onder de grond, resten van de oorlog."





Gentse mosterdpot

Om welke objecten gaat het dan precies? "In de tentoonstelling komen bodemvonsten aan bod die werden aangetroffen in militaire kampen en hospitalen achter het front en op de slagvelden aan het IJzerfront en de Ieperboog. Het zijn niet alleen militaire objecten, er zijn ook voorwerpen met een persoonlijk verhaal, zoals een mosterdpot uit Gent. Om daar meer over te weten te komen, zal je de expo moeten bezoeken. Voor mij en voor veel archeologen draait archeologie trouwens niet om een object, maar wel om sites, inzichten en studies van een landschap. In deze expo proberen we op elk aspect dieper in te gaan."





Lasermetingen

"Het laatste deel van de expositie heeft aandacht voor de sporen van de oorlog die vandaag in het landschap bewaard zijn gebleven. Sommige sporen zijn met het blote oog te zien, andere kan je enkel zien aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksmethodes zoals lasermetingen, geofysische sensoren en luchtfoto's. Er zijn drie interactieve installaties in de tentoonstelling waarbij de bezoeker het landschap zelf kan ontdekken."





Aan het project is een boek gekoppeld dat dezelfde titel als de expo draagt. "Het is veel meer dan een catalogus geworden", aldus Piet Chielens van het museum. "Het boekt toont niet alleen de stukken die in de expo te zien zijn, maar brengt ook de inzichten en de resultaten van tien jaar archeologie."





De tentoonstelling loopt van 17 februari tot 26 augustus.