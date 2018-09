N-VA wil samenwerkings-verband Vlaamse vestingsteden 04 september 2018

N-VA Ieper wil het vestingkundig erfgoed in Vlaanderen beter beschermen. "Een nieuw samenwerkingsverband van Vlaamse vestingsteden moet helpen om én middelen aan te trekken én expertise te delen", aldus voorzitter Bernard Van Isacker. De partij zat samen met de N-VA-afdelingen van Dendermonde, Leuven en Menen.





"Deze steden beschikken over unieke resten van stedelijke vestingbouw in Vlaanderen: eeuwenoude stadspoorten, wallen, bastions, torens enzovoort. Het zijn unieke getuigen dat Vlaanderen ooit het slagveld van Europa was. Maar herbestemming van dit erfgoed ligt niet voor de hand", zeggen N-VA Ieper voorzitter Bernard Van Isacker en bestuurslid Alain Vansevenant. "De Ieperse vestingen behoren tot de best bewaarde van ons land. Het onderhoud van de vestingen vergt evenwel veel geld en mankracht en bovendien zijn er steeds wel herstellingswerken nodig die wegen op het budget. Het onderhoud van oude vestingmuren is niet evident voor een stadsbestuur. Daarom pleiten we om na de gemeenteraadsverkiezingen een samenwerkingsverband op te richten. Dit moet toelaten om ervaringen bij herbestemming van militaire resten te delen." Ook samenwerking voor subsidieaanvragen behoort tot de opties. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Noord-Franse vestingsteden die hierrond ook al hebben samengewerkt. (CMW)