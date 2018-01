N-VA: "Tijd bleef stilstaan in Palingbeek" GEDEPUTEERDE GUIDO DECORTE WIJST OP GEPLANDE INVESTERINGEN CHRISTOPHE DECONINCK

22 januari 2018

02u40 0 Ieper N-VA-politici Wim Aernoudt en Dimitry Soenen lanceren een lijst met verbeterpunten voor provinciedomein de Palingbeek. Volgens hen wordt er onvoldoende geïnvesteerd in de infrastructuur. Gedeputeerde Guido Decorte van CD&V pareert de voorstellen en wijst op de geplande werken op en rond het domein.

Momenteel is het vrij rustig in de Palingbeek, maar op een mooie zomerdag is het er vaak over de koppen lopen. Jaarlijks telt het grootste provinciedomein van West-Vlaanderen dan ook gemiddeld 230.000 bezoekers.





Maar volgens provincieraadslid Wim Aernoudt van N-VA (Gistel) en secretaris van de lokale N-VA-afdeling Dimitry Soenen, levert de provincie te weinig inspanningen om de infrastructuur er op punt te houden. "In tegenstelling tot onder meer het Zwin, Raversyde en de Nachtegaal is er zeer weinig geïnvesteerd in de Palingbeek. Vele bezoekers melden ons dat de tijd er lijkt stil te staan. Naast kleine herstellingen van wandelwegen en de realisatie van een bijenkast gebeurde er nauwelijks wat. Het idee voor een hondenweide is afgevoerd en het blijft wachten op het beloofde speelplein. Een inhaalbeweging 'Palingbeek 2.0' in de volgende legislatuur is nodig", aldus provincieraadslid voor N-VA Wim Aernoudt. Dimitry Soenen, secretaris van N-VA Ieper, valt hem bij. "Er werd ons gemeld dat het onvoldoende toegankelijk is voor ruiters met paarden. Het is ook niet genoeg rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. Veel zaken worden op de lange baan geschoven." Andere verbeterpunten die zij naar voor schuiven zijn het ontbreken van een trapleuning bij de WOI-site The Bluff en de verlichting van de parking.





Investeringen gepland

Volgens gedeputeerde voor natuur- en groenbeleid, milieu en domeinen Guido Decorte (CD&V) zijn de bezoekers echter zeer tot uiterst tevreden over het domein.





"Het domein kreeg een 4,2 op 5 toegekend tijdens het bezoekersonderzoek van Westtoer. Ik ben verheugd dat N-VA als oppositiepartij begaan is met het reilen en zeilen in onze provinciale domeinen. Er wordt serieus geïnvesteerd in het domein. Onder meer voor het speelplein dat er komt in 2019 wordt 150.000 euro gereserveerd, evenals 300.000 voor de heraanleg van de kasseiweg langs de kanaalsleuf. Er werden al 4 kilometer wandelpaden verbeterd, die zeer goed toegankelijk zijn voor rolwagens en buggy's en daar komen in 2019 en 2020 nog eens 1,4 kilometer bij. Maar het is onmogelijk om alle paden in de Palingbeek toegankelijk te maken voor iedereen. De planologische bestemming als natuurgebied, de ligging in Europese habitatrichtlijngebied en de hoge kostprijs laten het niet toe om alle paden te verharden. Een trapleuning aan the Bluff werd dan weer niet geëist bij de inrichting. Wat de hondenweide betreft, die zou geen toelating krijgen van het Agentschap Natuur en Bos omdat de Palingbaak haast volledig in een natuurgebied ligt. Er zijn wel hondenweides in de Gavers en in Raversyde, omdat die in verstedelijkte gebieden liggen, waar veel hondenbezitters een kleine of zelfs geen tuin hebben. De stad Ieper heeft een uitgebreid groenpatrimonium in het centrum waar wel een hondenweide kan uitgebouwd worden. Voor de verlichting van de parking zullen we kijken waar het kan verbeterd worden, maar we moeten rekening houden met de sterrenwacht en de Europese bescherming van de vleermuizen. De parking zal trouwens volledig worden gerenoveerd, ten vroegste vanaf 2019."





Niettegenstaande de argumenten van de gedeputeerde en de lijst met geplande investeringen, blijft N-VA aandringen voor een update naar een "Palingbeek 2.0".