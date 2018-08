N-VA stelt eerste zes kandidaten voor PARTIJ WIL MEER WEGEN OP HET BELEID CHRISTOPHE MAERTENS

17 augustus 2018

02u41 0 Ieper De N-VA Ieper maakt zijn eerste zes kandidaten bekend voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft de ambitie om de volgende burgemeester te leveren, maar wil vooral een grotere verankering bereiken binnen Ieper.

De Ieperse N-VA, die momenteel deel uitmaakt van de meerderheid, maakte zondagavond haar eerste zes kandidaten bekend, de top vijf en de lijstduwer. Op de eerste plaats staat Eva Ryde (33), die al schepen is in het huidig stadsbestuur. De volgende vier plaatsen worden ingevuld door Jan Delie (64), Dimitry Soenen (37), Michiel Descheemaecker (26) en Els Vandevivere (51). Lijstduwer wordt cardioloog Jan Vercammen (48). "We hebben gekozen voor een gezonde afwisseling tussen jong en oud", aldus voorzitter Bernard Van Isacker, die wat meer uitleg geeft over hoe zijn partij de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet gaat.





Op de kaart

"Het zou van politieke luiheid getuigen om als partij geen ambitie te hebben om de burgemeester te leveren", klinkt het. "Maar onze voornaamste ambitie is om een nog grotere verankering te bereiken binnen Ieper en zo meer te wegen op het beleid. De N-VA is een volkspartij die brede steun krijgt vanuit alle geledingen in de maatschappij. En de thema's die nu al maanden de publieke opinie domineren in Ieper zijn stuk voor stuk zaken die N-VA Ieper op de kaart heeft gezet: het lichtplan, de winterterrassen, meer inspraak voor de burger, het streven naar een erkenning door de Unesco van de WO I-sites als werelderfgoed, ..."





De voorzitter zegt uiteindelijk het liefst te willen deelnemen aan het stadsbestuur met die partijen waarvan het programma een deel overlapt met dat van de N-VA. "En dan denk ik bijvoorbeeld aan een vlotter verkeer, zorg op maat met mobiele dienstverlening, activiteiten in elke buurt en deelgemeente, betere accommodaties voor verenigingen, strenger optreden bij misdrijven, een opwaardering van de wijkagent, zuurstof geven aan onze lokale handelaars en landbouwers, en een ambitieus toerismeplan dat verder kijkt dan de herdenkingsperiode."





Geen diepe wonden

Een tijdje geleden stapte de partij uit het kartel met de CD&V. "Persoonlijk zie ik trouwens geen reden waarom we de CD&V vooraf al zouden moeten uitsluiten bij een coalitievorming en vice versa. Er zijn uiteindelijk geen diepe wonden geslagen en ze snappen onze beweegredenen heel goed. Vergeet niet, we hebben samen goed bestuurd, maar - en dat is de reden van de splitsing van het kartel - wij willen onze thema's veel meer aan bod laten komen dan tot nu toe het geval was. Of dat nu met de CD&V, met Open Ieper of met een andere partij is, sowieso willen we meer wegen op het beleid. Indien de CD&V met een andere partner wenst te werken, dan is dat haar goed recht. De kiezer zal uiteindelijk beslissen wie hij het liefst in het stadsbestuur ziet. Wij zullen alvast ons best doen om ons programma heel duidelijk over te brengen."