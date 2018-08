N-VA houdt enquête in Ieper 03 augustus 2018

N-VA Ieper verdeelt deze week onder alle inwoners van de stad een enquête. De thema's gaan zowel over de stadskern als de vele deelgemeenten.





"Het is de eerste keer dat een politieke partij een dergelijke grootschalige bevraging bij de Ieperse bevolking houdt en het is een reactie op de vraag van heel wat Ieperlingen om meer inspraak te hebben in het bestuur van de stad en haar deelgemeenten", zegt lijsttrekker Eva Ryde. "Wij verbinden er ons toe om rekening te houden met wat de Ieperling denkt bij het verder opmaken van ons programma en het uitvoeren van dit programma indien we aan zet zijn." De Ieperlingen hebben een tweetal weken de tijd om de enquête in te vullen, die daarna afgegeven kan worden bij alle bestuursleden van de partij. Daarnaast zal N-VA Ieper op zaterdag 11 en zondag 12 augustus aanwezig zijn in Ieper en de deelgemeenten om de enquêtes op te halen. (CMW)