Muzikale Dinsdagen start uurtje vroeger omwille van voetbalwedstrijd 10 juli 2018

02u38 0 Ieper De organisatoren van Muzikale Dinsdagen passen omwille van de voetbalwedstrijd België-Frankrijk hun schema aan.

De 20ste editie van Muzikale Dinsdagen gaat vandaag, 10 juli, van start. "Omdat de Rode Duivels erin geslaagd zijn door te dringen tot de halve finale van het WK en zij het opnemen tegen de Franse nationale ploeg wordt het programmaschema aangepast", aldus Wim Vandamme en Bart Devos van het organiserende ri4vos. In plaats van om 19 uur zal het muziekevent al om 18 uur beginnen en dat met de Kortrijkse rockband Other Than The Others. Een uurtje later is het de beurt aan Naomi Sijmons - dochter van de overleden Scabs-bassist Fons - met haar band Reena Riot. "Vanaf 20 uur verschuift het zwaartepunt van het sociaal, cultureel en sportief leven in Ieper zich dan eventjes van het St.-Maartensplein naar de Grote Markt waar net zoals de voorbije matchen de voetbalwedstrijd op een reuzenscherm wordt aangeboden", klinkt het. "De muzikale programmatie wordt gedurende de ganse wedstrijd on hold geplaatst, maar na het laatste fluitsignaal in Rusland trakteert Reservoir Dogs Band samen met de Nederlandse wereldvedette George Baker iedereen op een heus volksfeest in ware Tarantino-stijl. De nacht wordt feestelijk afgesloten door 33 Stone Deejays (Jos Vanhaute en Berndt Deprez). Het bewijs dat Koning Voetbal en Keizer Muziek ook hand in hand kunnen gaan wordt geleverd op de Grote Markt en het St.-Maartensplein in Ieper", klinkt het nog. (CMW)