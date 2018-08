Muzikale Dinsdagen in schoonheid afgesloten 16 augustus 2018

In Ieper is het doek gevallen over de Muzikale Dinsdagen. Wim Vandamme en Bart Devos van het organiserende rv4vos zorgden met de groep School is Cool voor een waardige afsluiter. Dinsdag speelde ook de Amerikaanse countrybluesband The Reverend Peyton's Big Damn Band. Afsluiten gebeurde met de mannen van Discobar Galaxie. De Dinsdagen zagen het levenslicht in 1999. Het evenement zorgde voor een alternatief voor mensen die niet op reis gingen, maar wel van een vakantiegevoel in eigen stad wilden genieten. In al die jaren passeerden dan ook heel wat kleppers de revue. Denk aan Gorki, Daan, Garland Jeffreys, Levellers, Slade en de Dolfijntjes. Wat er nu zal gebeuren, is nog niet meteen duidelijk. De merknaam 'Muzikale Dinsdagen' blijft in ieder geval bestaan en misschien kan daar in de toekomst nog iets mee worden gedaan. Het zal dan wel in en andere formule zijn. (CMW)