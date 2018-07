Muurschilderij voor kunstenaar Gilbert Degryse 11 juli 2018

02u28 0

Ter nagedachtenis van de overleden Ieperse kunstenaar Gilbert Degryse maakten vier kunstenaars een gedenkmuur. Dat deden ze op initiatief van de sociaal-culture vereniging Curieus onder de brug van de Noorderring langs het Westkaaipad. "Gilbert passeerde er elke dag met zijn plooifiets op weg naar zijn atelier in Boezinge", aldus Ludwig Leupe, die samen met Hektor Misplon, Thimothy Vanlerberghe en Simon Delhaye de graffitimuur afwerkten. "Het werk is 28 meter lang en 6,2 meter hoog. Het grote oor op de muur verwijst naar het luisterend oor van Gilbert dat hij was voor andere kunstenaars. Zijn paardenbloem, een werk van hem, staat nu te zweven in zijn handen. Gilbert was heel geliefd." Gilbert Degryse stierf vorig jaar op de leeftijd van 70 jaar. Foto EF (CMW)