Museumuitbater adopteert graf Amerikaanse soldaat 19 juni 2018

02u37 0 Ieper Niek Benoot, de eigenaar van het museum Hooge Crater in Ieper, heeft het graf van de Amerikaanse soldaat William Lukies geadopteerd. "Het is de bedoeling dat ik op belangrijke dagen het graf kom bezoeken."

Benoot stapt daarmee in het programma 'Adopt-a-US-Tommy' van 'The American Legion', een organisatie die Amerikaanse gesneuvelde militairen eert. Niek is de eerste die een graf adopteert in het kader van dat programma. Hij kreeg een certificaat. "Ik werd gevraagd om hieraan mee te doen, maar ik doe het met plezier", zegt Benoot. "Ik zal het graf op belangrijke dagen bezoeken, maar ik zal ook wat meer informatie opzoeken over de soldaat, zodat ik uitleg kan geven aan scholen die ons museum komen bezoeken."





Private William Lukies, die bergraven ligt op het Hooge Crater Cemetry, werd geboren in Colorado, maar week uit naar Australië, waar hij de wapens opnam en naar het front in Vlaanderen trok. De man sneuvelde in 1917. "Amerikanen gingen voornamelijk omwille van hun roots bij een buitenlands leger vechten, maar ook voor het avontuur", aldus Kristin Eetezonne, vrijwilliger bij The American Legion. "De Amerikanen stapten maar laat in de oorlog en veel jonge mannen trokken naar het buitenland om te kunnen deelnemen aan de strijd. Ze werden dan wel onderdanen van het Gemenebest en gaven hun Amerikaanse nationaliteit op: 'you can only serve one king'. Na hun overlijden werden ze dan begraven op verschillende begraafplaatsen van het Gemenebest." (CMW)