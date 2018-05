Museum Hooge Crater speelt in op aanpassing Engels leerprogramma rond WO I 17 mei 2018

In Groot-Brittannië wordt vanaf volgend jaar het leerprogramma rond WO I aangepast. Zo komt de klemtoon meer op het medisch aspect te liggen. Onder meer Peace Village en Museum Hooge Crater in Ieper spelen daar op in. "Britse scholieren die naar hier komen doen dat in het kader van hun leerplan, dat volgend schooljaar wordt aangepast", aldus Matti Vandemaele, directeur van Peace Village. "Wij willen daar dan ook maximaal op inspelen. Zo hebben we een workshop uitgewerkt waarbij het medische aspect van de oorlog uit de doeken wordt gedaan."





Daarnaast doet Peace Village inspanningen om het wat boeiend te maken voor bezoekende scholen. "Het is niet meer van deze tijd om de scholieren zomaar van begraafplaats naar begraafplaats te laten gaan. Zo proberen we bijvoorbeeld herbegrafenissen in het programma te stoppen. Of we sturen een school uit een bepaalde regio naar een begraafplaats waar er veel gesneuvelden van een regiment uit diezelfde regio liggen."





Ook Niek Benoot van het museum Hooge Crater in Ieper speelt in op de veranderde leerplannen. "Een groot deel van onze klanten zijn Britten, het is voor ons dus wel belangrijk dat die mensen naar hier blijven komen. Daarom passen ook wij onze tentoonstelling aan. We zitten daarvoor samen met touroperators. Als we die mensen een mooi programma kunnen aanbieden, is de kans groot dat ze voor ons kiezen. Eenmaal we een school binnenhalen dan blijft die normaal de volgende jaren ook wel komen." (CMW)