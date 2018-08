Mugvoertuig rookt 17 augustus 2018

02u41 0

Aan de spoedafdeling van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper begon gisterenavond rond 18 uur het mugvoertuig wat te roken. Er was ook een brandgeur. Veiligheidshalve werd de hulp van de brandweer ingeroepen, maar geblust moest er niet worden. Wellicht lag een technisch defect aan de oorzaak. Het voertuig zal zo snel mogelijk een technische check-up krijgen. Ondertussen kan in Ieper een beroep gedaan worden op een reservevoertuig.





(LSI)