Motorrit om Femke (13) te steunen 18 mei 2018

'De Benefietrijders' uit het Ieperse hebben hun naam niet gestolen. Dit jaar organiseren ze voor de elfde keer een motorrit om geld in te zamelen voor kinderen met een beperking. Morgen rijden ze uit voor Femke, een meisje van 13 die het niet makkelijk heeft. Femke woont in Merkem en is het dochtertje van Frederick Sinnaeve en Veronique Alderweireldt. Ze lijdt aan epilepsie en heeft een fysieke beperking. Om haar leven wat comfortabeler te maken, hopen de motorrijders geld bijeen te sprokkelen voor de inrichting van een snoezelkamer en een aangepaste zetel. Wie het project wil steunen, kan morgen vanaf 9 uur starten aan OC De Potyze langs de Zonnebeekseweg als individu voor een trip van 150 kilometer, of om 17 uur aansluiten bij de groepsrit van 110 kilometer. Mail voor meer info naar rudy_gadeyne@telenet.be. (DCH)