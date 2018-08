Motorrijder zwaargewond na klap op kruispunt 04 augustus 2018

02u36 0

Op het kruispunt van de Noorderring met de Veurnseweg gebeurde gisteravond iets voor zeven uur een ernstig ongeval.





Een motorrijder kwam er in botsing met een personenwagen met Franse nummerplaat. De bestuurder van de tweewieler kwam daarbij lelijk ten val. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder in de omgeving van het kruispunt.





(VHS)