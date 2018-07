Motards uit kazerne rijden voor goede doelen 24 juli 2018

02u32 0

Het eerste weekend van augustus vindt opnieuw het tweedaags motortreffen plaats: een organisatie van enkele motorliefhebbers die werken in de kazerne Kwartier 1ste WM Lemahieu in Ieper. Marnix Vandebussche en Patrice Parmentier hopen opnieuw 1.200 motards te kunnen verwelkomen. Je kan zowel op zaterdag 4 als zondag 5 augustus inschrijven van 8 tot 13 uur. Er is een tocht uitgestippeld van 180 kilometer, verdeeld over twee lussen. De ene lus trekt in en rond Heuvelland met een stop in Het Peenhof in Westouter. De tweede lus gaat richting Menen waar er een halte is in Ons Dorp. Het traject loopt langs de vele monumenten uit WO I. Bij terugkomst is er catering en speelt er telkens een liveband, JB Jackson en One Less. Wie niet met de motor rijdt, kan ook gewoon een pintje drinken of een hapje eten, want ook daarmee steun je vier goede doelen: Kloen, Matthijs, De Klaproos en Ons Tehuis.





(EFW)