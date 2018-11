Mooiste halloweenetalages beloond met prijzen 22 november 2018

02u24 0

De afgelopen weken stonden Ieper in teken van Halloween.





De handelaars en horeca-uitbaters die hun zaak mooi aankleedden in het thema, kwamen in aanmerking voor een prijs. Tussen 12 en 30 oktober kon iedereen zijn favoriete vitrine liken op de Facebookpagina 'Shop in Ieper'. De mini-onderneming Scissor Sisters, het kapsalon dat uitgebaat wordt door leerlingen van het 7de jaar haarstilist van het Immaculata en EMG Gesquiere winnen de prijs voor de mooist versierde etalage. Milk 'n Sugar sleept voor het tweede jaar op rij de prijs voor de horeca in de wacht.





Ze kregen hun prijs overhandigd door het bestuur van het centrummanagement Ieper.





(EFW)