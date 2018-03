Mongoolse tent te koop 06 maart 2018

In Vlamertinge staat een yurt te koop, wat toch niet iets alledaags is. Een yurt of joert is een ronde tent die oorspronkelijk in Mongolië werd gebruikt door rondtrekkende stammen.





Op de website 2dehands.be staat te lezen dat eigenares aanvankelijk in de tent wou wonen, maar ondertussen is verhuisd. De prijs voor de yurt is 3.500 euro, inclusief kachel en vloer, die bestaat uit autobanden, golfplaten en een houten vloer. De tent is 1,80 meter hoog en heeft een doorsnee van 6,6 meter. (CMW)