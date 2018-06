Momentum 18 in drie kerken 16 juni 2018

In de Sint-Maartenskathedraal vond gisteren de officiële opening plaats van Momentum 18, een kunsttenttoonstelling die loopt in drie kerken in Ieper. Curatoren Oswald Fieuw en Jan Yperman selecteerden twaalf kunstenaars die elk in een of twee werken nadenken over het einde van de honderdjarige herdenking. "De kunstenaars willen een brug slaan tussen de mensen van 1918 en die van 2018", aldus de organisatoren. "'Herdenken' moet een nieuwe betekenis krijgen. Het zou al mooi zijn als we het wij-zij-denken zouden reduceren en waar het kan ook elimineren. We kiezen voor verzoening en gastvrijheid, voor onderhandelen en vertrouwen opbouwen."





Momentum 18 loopt van 16 juni tot 30 september 2018 in de Sint-Maartenskathedraal, Sint-Pieterskerk en Sint-Jacobskerk in Ieper en is dagelijks gratis toegankelijk. (CMW)