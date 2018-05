Modeleerlingen maken halsdoekjes voor Merghelynckmuseum 18 mei 2018

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar mode van de Ieperse Heilige Familie hebben voor het Merghelycnkmuseum schortjes en jabots (een soort halsdoekje) gemaakt. "Het museum en de school werken al langer samen", aldus Ann-Sophie Coene, educatief medewerker van de Ieperse musea. "Dit keer vroegen we de leerlingen spullen te maken bedoeld voor de lakei- en dienstmeidopleiding. Kinderen kunnen die 'opleiding' bij ons volgen en om alles net iets meer levendig te maken, zullen we de schortjes en jabots gebruiken. Tijdens de gidsbeurten kunnen de kinderen zich daarmee verkleden." Gisteren kregen ook de modestudenten een rondleiding. "Het vervaardigen van de textielstukjes was voor hen toch een opdracht waar ze drie weken werk aan hebben gehad", klinkt het bij een leerkracht. "Het is wel fijn dat de leerlingen nu in het museum kunnen zien wie er die kledij droeg in het verleden."





(CMW)