Missiefeest in De Oude School 21 juni 2018

De missiekring Hollebeke organiseert op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli haar missiefeest in ontmoetingscentrum De Oude School in Hollebeke. Er is een missietentoonstelling en een verrassingskaarting met een inleg van 1,50 euro. Daarnaast kunnen bezoekers deelnemen aan een tombola, is er een missieboetiek en zijn er pannenkoeken met koffie. Wie niet aanwezig kan zijn, maar toch onze missionarissen wil steunen, kan dit via rekeningnummer BE16 0351 2663 6874 van Missiekring Hollebeke in de Neerwaastenstraat 3 in Hollebeke. (CMW)