Minuut stilte voor slachtoffers Luik 31 mei 2018

Net als heel wat andere politiekorpsen hield ook de politie van de zone Arro Ieper gisteren om 13 uur één minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Luik. Dinsdag vermoordde een 31-jarige geradicaliseerde man er twee agentes en een toevallige passant. Met de minuut stilte wilde de politiezone haar solidariteit en medeleven met de slachtoffers en de gewonde collega's van de politie in Luik tonen. Medewerkers verzamelden aan de hoofdingang van het politiegebouw op Ter Waarde in Ieper. (LSI)