Minstens 15.000 bezoekers tijdens Wapenstilstand 13 november 2018

Naar schatting 15.000 bezoekers hebben afgelopen zondag Ieper bezocht tijdens de eeuwherdenking van Wapenstilstand. "Ieper blikt terug op een mooi, sereen en druk bezocht wapenstilstandweekend", klinkt het bij de stad. "De plechtigheden waren mooi, de concerten indrukwekkend, de genodigden op post, de installatie in het Astridpark ontroerend, de media-aandacht overweldigend." In totaal vroegen 106 journalisten een persbadge aan. De VRT verzorgde een marathonuitzending op de Grote Markt. "Volgens de politie waren er zondag om 11 uur minstens 15.000 mensen in onze stad en vermoedelijk nog 5.000 meer. De Grote Markt en de Menenstraat stonden afgeladen vol. Meer dan 90 autocars hebben bezoekers naar Ieper gebracht." (CMW)