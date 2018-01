Minneke Poes is zwanger 02u39 0 Foto Eric Flamand De reuzin Minneke Poes in de Kattestoet.

In Ieper doet het de ronde dat Minneke Poes zwanger is. Minneke Poes is de Ieperse mascotte en opper-reuzin van de Kattenstoet. Het nieuws werd door de gynaecoloog aan burgemeester Jan Durnez (CD&V) en aan de voorzitter van het kattenstoetcomité Jef Verschoore bevestigd. "Haar echtgenoot, reus Cieper, is reuzeblij en in alle staten. Minneke Poes, die in de loodsen van de Ieperse Technische Dienst woont, is in goede gezondheid maar moet rust houden."





De stadsdiensten stellen alles in het werk om haar met de nodige zorg te omringen." Er is echter wel wat bezorgdheid over de uitgerekende datum, namelijk 13 mei. "Laat dat nu net de dag zijn waarop de Kattenstoet door de Ieperse straten trekt. Het ziet er dus naar uit dat de moederpoes niet aan de stoet zal kunnen deelnemen. Stad Ieper gaat op zoek naar oplossingen maar wil op de eerste plaats wat best is voor Minneke. De Ieperse kittens zullen in de beste omstandigheden geboren worden." Ieper is volop met de voorbereidingen van de stoet bezig en vanaf 15 januari start de verkoop van de tribuneplaatsen. Tribuneplaatsen voor de Kattenstoet kopen kan via de website: www.kattenstoet.be. (CMW)