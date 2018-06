Michelle Martens ruilt Ieper voor Nieuwpoort 07 juni 2018

02u46 0 Ieper Michelle Martens (37) is bezig aan haar laatste dagen als stafmedewerker van de toeristische dienst in Ieper. "Ik ben Ieper zeer dankbaar."

Na bijna vijftien jaar wordt ze diensthoofd toerisme in Nieuwpoort.





Michelle woont in Lombardsijde, maar kon in 2003 na haar studie aan de slag in Ieper. Een jaar later werd ze stafmedewerker op de toeristische dienst. Haar taak als productieleider van de Kattenstoet vindt Michelle een van de hoogtepunten van haar carrière. "Maar er waren ook andere zaken waarop ik trots ben. Ik denk bijvoorbeeld aan de 90-jarige herdenking van de Slag bij Passendale in 2007, met een bezoek van de Britse koningin. Het hoogtepunt in 2014 was de Europese top hier in Ieper, dat was uniek om mee te maken. Ook de 30.000ste Last Post was iets wat ik nooit vergeet. Ik heb afgesloten met de laatste Kattenstoet."





Michelle zegt in Ieper veel erkenning te hebben gekregen. "Niet alleen van het bestuur, maar ook van de medewerkers, zoals mijn diensthoofd Peter Slosse."





Toerist

Michelle is Ieper niet beu, maar ze was al een tijdje links en rechts aan het uitkijken. "Ik krijg nu de kans om een stapje vooruit te zetten. Het is natuurlijk jammer dat ik de opening van het nieuwe Yper Museum niet meer zal meemaken. Ik zal Ieper missen en vooral mijn collega's. Maar men zal mij zeker nog terugzien, als toerist."





