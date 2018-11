Michael is viskok van het jaar Erik De Troyer

20 november 2018

10u21 0

De Ieperse chef-kok Michael Vanderhaeghe is uitgeroepen tot beste viskok van het jaar. De chef van Hostellerie Saint Nicolas uit Elverdinge-Ieper maakte het lekkerste zeeduivel-gerecht tijdens de Horeca Expo in Gent. Elk jaar selecteert het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vijf professionele koks om met de vis van het jaar te koken. Michael Vanderhaeghe, won naast de titel ‘beste viskok van het jaar’ ook een cheque ter waarde van 750 euro, een waardebon van 250 euro voor ingrediënten én een etentje in het Hof van Cleve van Peter Goossens over.