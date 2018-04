Meteen sfeer op De Gevleugelde Stad 07 april 2018

02u48 0 Ieper Iets na 20 uur gisterenavond werd in Ieper het startschot gegeven voor de 15de editie van het promotiefestival voor circus- en straattheater De Gevleugelde stad.

Het mooie weer bracht al meteen heel wat volk naar de vestingen waar de voorstellingen plaatsvonden. Op het moment dat de duisternis toesloeg zorgden de vuurmeesters voor de sfeer door hun vuren te ontsteken.





In totaal geven dit weekend 83 groepen het beste van zichzelf in de hoop een contract binnen te halen. Ondertussen kan het publiek meegenieten. Hoogtepunt vandaag wordt de recordpoging door koorddansers van Lyapunov. Die wagen zich aan het overbruggen van de 90 meter tussen de kathedraal en het belfort en dat op 60 meter hoogte, wat meteen een Belgisch record wordt.





Slecht weer binnen

Nieuwe locatie dit jaar zijn de gebouwen van de school De Heilige Familie. Als vanouds blijft CC Het Perron het centrum van het gebeuren. Morgen en zondag zijn er, in tegenstelling tot gisterenavond, ook voorstellingen in en rond de Grote Markt. Mocht het weer echter slechter worden dan worden de voorstellingen naar een binnenlocatie gebracht. Dus ook bij slecht weer blijft het de moeite om naar Ieper af te zakken vandaag en morgen.





Meer info via: gevleugeldestad.com.





(CMW)