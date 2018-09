Met fiets naar alle 2.133 WOI-begraafplaatsen DAKLOZE AUSTRALIËR MET EEN MISSIE OP RONDREIS DOOR EUROPA CHRISTOPHE MAERTENS

01 september 2018

02u27 0 Ieper De dakloze Michael 'Mic' Whitty (53) uit Australië wil met de fiets alle 2.133 WOI-begraafplaatsen in Europa bezoeken. Hij heeft er al 1.000 bezocht en fietste net van De Panne naar Veurne richting Ieper. Daar werd hij ontvangen door de Commonwealth War Graves Commission. "Hij is een beetje onze ambassadeur"

Het levensverhaal van de Australiër Michael Whitty leest als een roman. De vijftiger werkte ooit als wapendeskundige voor de Australische luchtmacht. Later ging hij aan de slag in de IT-sector, waar hij een goedbetaalde job had. "Op een bepaald moment was ik zo ongelukkig dat ik besloot het over een andere boeg te gooien", zegt Michael. Hij verhuisde naar Groot-Brittannië en vond er werk in een hostel. Michael raakte echter in de problemen - hij verloor zijn geld door gokken op de beurs - en belandde zelfs aan de bedelstaf. "Ik sliep tien maanden in een bosje. Ik besefte dat het zo niet verder kon." Tussen zijn spullen bewaarde Michael het WOI-dagboek van zijn grootvader. "Dus besloot ik om met de fiets het voetspoor van mijn opa te volgen." Na een bezoek aan Gallipoli in het huidige Turkije, waar ook heel wat Australiërs vochten, veranderden de plannen. Mic besloot alle 2.133 Europese begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) te bezoeken. Ondertussen deed hij er al meer dan 1.000. "Ik neem een foto van elke Australisch graf en stuur dat door naar een databank, waarin alle gesneuvelden staan opgenomen. Familie kan via die weg informatie krijgen."





Michael is voortdurend platzak. "Maar honger heb ik niet en ik ben op heel wat plaatsen welkom." De fietser maakt gebruik van de app couchsurfing, waarbij mensen reizigers een bed of zetel aanbieden. Af en toe voert hij klusjes uit om wat geld te verdienen. "Ik moet mijn plan trekken, maar ik ben wel gelukkig. Ik zou nooit meer naar mijn oude leven terug willen", lacht Mic. Opmerkelijk is dat de man in de tijd dat hij door Europa trekt al 127 Tinderdates versierde. "Voor mij is Tinder gewoon een manier om mensen te ontmoeten", legt Mic uit. "In mijn profiel staat dat ik dakloos ben en geen euro op zak heb en misschien vertrouwen die vrouwen mij daarom wel", lacht de man.





Boek schrijven

Normaal eindigt zijn tocht in november. "Dan keer ik terug naar Engeland om een boek te schrijven", klinkt het. De opbrengst daarvan gaat voor groot deel naar goede doelen. "En met wat overblijft, wil ik terug naar Australië."





Gisteren werd Mic uitgenodigd in de kantoren van de CWGC in Ieper. "Hij is een beetje onze informele ambassadeur. Vandaar onze uitnodiging."