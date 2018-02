Meeste fijn stof in onze provincie 23 februari 2018

De hoogste concentraties aan fijn stof zijn gemeten in onze provincie.





In West-Vlaanderen hangt momenteel meer fijn stof in de lucht dan in dichtbevolkte gebieden. In Roeselare, Menen en Oostrozebeke bijvoorbeeld ligt de concentratie fijn stof hoger dan in grootsteden zoals Gent of Antwerpen.





De Vlaamse Milieumaatschappij kent het probleem, maar een echte verklaring is er voorlopig niet. "Wat daar precies de oorzaak van is, weten we niet", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Op dit moment speelt de wind ook niet echt in ons voordeel. Normaal gezien is er een noordwestenwind en dan krijgen we propere lucht vanuit de oceaan aangevoerd. Nu hebben we een oostenwind die de vervuiling naar ons toe blaast", legt Smet uit. (BHT)