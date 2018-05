Meer elektrische oplaadpunten 11 mei 2018

Dit jaar komen er in Ieper nog drie elektrische oplaadpunten bij. Dat stond op de gemeenteraad te lezen in een antwoord van het stadsbestuur op een vraag van raadslid Philip Bolle (sp.a). "Het is ondertussen duidelijk dat fossiele brandstof niet het antwoord is op uitdagingen van de toekomst", aldus Bolle. "Het zal plots snel gaan met elektrische en hybride wagens. De vraag is of de overheid wel mee is in het verhaal. In Nederland en Duitsland zetten overheden al in op straatverlichting met oplaadpunten. Zijn we bij ons bereid om aanpassingen te doen?" Ieper heeft momenteel vier laadpalen in gebruik. Er komen er nog drie bij, aan de randparking Rijselpoort, de duurzame wijk De Vloei en de parkeerhaven aan de Zonnebeekseweg in Zillebeke. "Om een voertuig snel op te laden heb je 400V nodig in een straat. Zo'n snellader vraagt meer stroom, dus nog een zwaarder net. De binnenstad van Ieper zit nog bijna volledig op 220V. Op sommige plaatsen is wel al 400V voorzien en kan een laadpaal worden geplaatst." (CMW)