Medewerkers amfibieënacties gezocht 02u44 0 Ieper De milieudienst van Ieper is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen amfibieën veilig over te laten steken.

"Vanaf half februari tot eind maart voelen salamanders, kikkers en padden het kriebelen. Ze ontwaken uit hun winterslaap en trekken naar de poelen om zich voort te planten. Vooral op zachte avonden met wat vochtig weer, kan de trek massaal zijn", klinkt het bij de dienst milieueducatie. "Wanneer een autoweg hun trekroute dwarst, sneuvelen er daarbij telkens weer honderden dieren. Om aan dit probleem te verhelpen, organiseert de stedelijke milieudienst al vele jaren overzetacties, samen met een 50-tal vrijwilligers. Het doel: zoveel mogelijk amfibieën op drukke oversteekplaatsen veilig overzetten."





Om deze acties mogelijk te maken, zoekt de milieudienst elk jaar voldoende natuurvrienden die willen meewerken. De overzetacties gaan door vanaf half februari tot begin april. Er wordt gewerkt met een beurtrol, waarbij elke vrijwilliger wekelijks één of meerdere beurten op zich neemt, 's ochtends of 's avonds (na zonsondergang), op een afgesproken plaats.





De Palingbeek

Wie zich aangesproken voelt, is welkom op de info- en startavond waar de afspraken gemaakt worden. Deze vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018, om 19u30 in het Bezoekerscentrum De Palingbeek, Vaartstraat 7 in Zillebeke.





De toegang is gratis, iedereen is welkom. Wie interesse heeft kan ook steeds contact nemen met de dienst milieueducatie in Ieper. (CMW)