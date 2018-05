McBride-run 01 juni 2018

De jaarlijkse McBride-run trekt zondag 3 juni van Ieper naar Poperinge, 21 kilometer ver. Om 10 uur wordt het startschot gegeven in Ieper. Een kwartier vroeger wordt het startschot van de mini-McBride-run, 7 kilometer lopen in Poperinge, gegeven in de Hoppestad. Hardloopster Veerle Dejaeghere zal zondag aanwezig zijn. Begin deze week stonden de voorinschrijvingen op 873 voor de halve marathon. Gewoonlijk komt daar nog een 100-tal daginschrijvingen bij. Voor de mini-McBride waren er al 178 inschrijvingen. Na de loopwedstrijd, tussen 12.30 en 12.45 uur, zal in zaal Maeke Blyde in Poperinge de prijsuitreiking plaatsvinden en wordt de cheque van McBride ten voordele van Think Pink overhandigd. (LBR)