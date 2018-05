McBride-Run verwacht 1.200 lopers 26 mei 2018

Op zondag 3 juni wordt voor de 15de keer de halve marathon McBride-Run gelopen. De wedstrijd geldt als het West-Vlaams Kampioenschap. "De McBride-Run is de voorbije jaren uitgegroeid tot een sportieve uitdaging voor veel lopers uit ons land, maar ook ver daarbuiten", aldus Ives Goudeseune, coördinator van het evenement. "Dit jaar verwachten we 1.200 deelnemers. Tien daarvan nemen al voor de 15de keer deel en mogen zich aan attentie verwachten." Het traject van de halve marathon is precies 21,095 km. "Er is een correcte kilometeraanduiding met vier verfrissingsposten en gekoelde dranken aan de aankomst. De elektronische tijdsopname met veterchip laten toe een juiste en snelle tijdsregistratie toe te laten. De start vindt plaats op de Grote Markt van Ieper en de aankomst ligt op de Grote Markt in Poperinge." Naast de halve marathon wordt ook opnieuw een mini-McBride van 7 km ingericht. Meer op mcbride-run.flac.be (CMW)