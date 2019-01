Mazout en vorst spelen brandweer urenlang parten VHS

31 januari 2019

19u40 0

De brandweer rukte woensdagavond uit naar de Diksmuidseweg in Ieper. Daar was melding gemaakt van een mazoutspoor. Dat strekte zich uit van de afrit aan de Noorderring tot op de Diksmuidseweg zelf. De blussers wilden het wegdek reinigen maar dat bleek op de koop toe ook nog eens spiegelglad als gevolg van de vriestemperaturen. De omgeving moest worden afgesloten tot de strooiwagen was langgewenst. Er gebeurden geen ongevallen.