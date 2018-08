Matthias Archie is nieuwe algemene directeur St-Maartensscholen 31 augustus 2018

Matthias Archie wordt de nieuwe coördinerende directeur van de Ieperse Sint-Maartensscholen. Hij wordt vervangen door Hans Debel als nieuwe directeur in de Heilige Familie. Dieter De Praitere wordt de nieuwe adjunct-directeur in de Heilige Familie. "De laatste jaren zijn er heel wat directiewissels geweest in onze scholengemeenschap", zegt Matthias Archie. "Deze drie wissels zijn nu wellicht de laatste. We hopen dat we met het vernieuwde, jonge directieteam de uitdagingen van de komende jaren kunnen tot een goed einde brengen". De scholen van de Sint-Maartensscholen Ieper zijn de laatste voorbereidingen aan het treffen om samen 3.400 leerlingen te ontvangen op maandag 3 september, waarvan 560 nieuwe leerlingen in het eerste jaar. De scholengemeenschap werkt aan drie grote dossiers: de vernieuwde 1ste graad, de voorbereidingen voor de nieuwbouw op en naast de site van het VTI en de pedagogische organisatie van de bovenbouw-richtingen. (CMW)