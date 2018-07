Masscheleinlaan afgesloten 17 juli 2018

Van vandaag 17 tot en met 20 juli moeten er werken worden uitgevoerd in de Masscheleinlaan in Ieper. Er wordt een omleiding voorzien via de Slachthuisstraat. Het eenrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgegeven omdat de bewoners hun huizen zouden kunnen bereiken. Plaatselijk verkeer kan via de kant Stoffelstraat.





(CMW)