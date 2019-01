Marktgangers vallen in de prijzen LBR

13 januari 2019

De winnaars van de Ieperse kerstactie werden zaterdag bekendgemaakt. De voorbije kerstactie op de zaterdagmarkt werd in het leven geroepen om de trouwe Ieperse ‘marktgangers’ te belonen voor hun aankopen op de wekelijkse zaterdagmarkt. De actie liep van 1 december 2018 tot en met 5 januari 2019. De, te winnen, prijzen werden aangeboden door een reeks Ieperse horeca-uitbaters. Mensen die iets kochten op de zaterdagmarkt kregen van de marktkramers stempels en een stempelkaart. Uit de ingestuurde volle stempelkaarten zijn een reeks winnaars geloot en die werden zaterdag in de Raadzaal van het oude stadhuis bekendgemaakt. De prijsuitreiking gebeurde in het bijzijn van het Marktcomité en de nieuwe schepen van economie, Diego Desmadryl.