Marieke Cloet neemt afscheid van de lokale politiek



Christophe Maertens

11 december 2018

16u25 0

OCMW-voorzitter Marieke Cloet stopt na 30 jaar lid te zijn geweest van de Ieperse gemeenteraad met actieve politiek. Marieke werd gemeenteraadslid voor de CD&V op 1 januari 1989. Ze volgde Jan Durnez in december 1991 op als schepen. In 2001 werd zij OCMW-voorzitter in opvolging van Brigitte Vandamme. Sociale huisvesting, sociale tewerkstelling en activering, het oprichten van Netwerk Dorpen (nu het Zorgnetwerk), het Woonzorgcentrum Wieltjesgracht uitbouwen, het doorvoeren van vernieuwingen in Ons Tehuis binnen de Bijzondere Jeugdzorg, het Jan Ypermanziekenhuis helpen uitbouwen en nog zoveel meer kan Marieke Cloet op haar palmares schrijven.