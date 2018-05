Mariabeeldje na 100 jaar terug in kathedraal 01 juni 2018

Een Mariabeeldje dat meer dan 100 jaar geleden uit de Sint-Maartenskathedraal in Ieper werd gehaald, staat terug op zijn plaats. Het beeldje werd tijdens WO I meegenomen door Richard Wigglesworth. Die kwam op 14 april 1915 als soldaat van Kings Own Yorkshire Light Infantry naar onze contreien.





Kleinzoon

Het Mariabeeldje, dat bombardementen en gasaanvallen overleefde, werd teruggebracht door de kleinzoon van Richard. "De kathedraal werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest", zegt Toon Breyne van de kerkfabriek. "Dit beeldje is bijzonder, want we kregen maar zes stukken terug van voor de oorlog." Het staat nu in een speciale kast in de kerk. (CMW)