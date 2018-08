Marcel en Jeannette al zestig jaar gehuwd 07 augustus 2018

02u48 0

Marcel Latruwe (85) en Jeannette Deberdt (81) hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Ze huwden zestig jaar geleden in Elverdinge.





Marcel was beroepshalve laborant, Jeanette deed het huishouden en zorgde voor de opvoeding van hun zes kinderen. Ondertussen is de familie uitgebreid met acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





(EFW)