Marathon-tv: VRT zendt acht uur WO I-herdenking uit 20 juni 2018

02u46 0 Ieper Vanop de Grote Markt in Ieper brengt de VRT op 11 november de honderdjarige herdenking van het einde van WO I in beeld. De openbare omroep zendt maar liefst acht uur lang live uit.

De marathonuitzending is een ambitieus televisieproject in samenwerking met het productiehuis De Chinezen. Karl Vannieuwkerke zal als gastheer optreden en Goedele Wachters en Arnout Houben als reporters. "Goedele is vliegende reporter van dienst: ze snuift de sfeer in Ieper op en zoekt de hele dag lang naar plaatsen met nieuwswaarde", klinkt het bij de openbare omroep. "Arnout vinden we terug langs de frontlijn, waar hij luistert naar het (muzikale) oorlogsverhaal van kleine en grote artiesten. Die gesprekken worden afgewisseld met reportages. Zowel informatieve stukken, hermontages van archiefmateriaal als echte sfeerstukken zorgen voor een hele dag boeiende televisie en nieuwe inzichten. Daarbij ligt de aandacht steeds op het menselijke verhaal tegen de achtergrond van die verschrikkelijke oorlog. Eén belicht overigens niet alleen de Belgische geschiedenis, maar betrekt ook de oorlogsverhalen van Britten, Canadezen, Duitsers, Nieuw-Zeelanders... Het programma 'Nooit meer ten oorlog' geeft dan weer een blik op de toekomst. Naast een terugblik in de geschiedenis zoekt Eén naar parallellen met het heden om er lessen uit te trekken voor de toekomst." De uitzending start om 10 uur en om 11 uur wordt naar de plechtigheid aan het graf van de onbekende soldaat in Brussel getoond. Eindigen doet Eén met een live-uitzending van de speciale uitvoering van The Last Post. "We zijn uiteraard heel blij met deze uitzending", zegt burgemeester Jan Durnez (CD&V). "De stadsdiensten helpen de programmamakers met logistieke én inhoudelijke ondersteuning. Zo wordt er onder meer uitgebreid een beroep gedaan op de expertise van de mensen van het In Flanders Fields Museum en de dienst Toerisme. Onze stad werkt momenteel een breed programma van de herdenkingen rond het einde van WO I uit. De tv-uitzending is daar een onderdeel van. Over dat brede programma zullen we later nog communiceren." (CMW)