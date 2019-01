Maquette Zillebeeks kunstwerk voorgesteld. Eric Flamand

01 januari 2019

11u00 0

Tijdens het weekend konden alle Zillebekenaars een kijkje komen nemen op de voorstelling van de maquette van het kunstwerk dat de bekende kunstenaar Brody Neuenschwander voor hun dorp gaat maken. Dat kunstwerk komt er na de heraanleg van het dorp die nu aan de gang is.

Het kunstwerk zal een zwevend sculptuur worden dat zal geplaatst worden boven de nieuwe groene zone,schuin voor de kerk.Het is wel niet zo klein,5 meter bij 8 meter en 4 meter hoog,en het zou een ontmoetingsplaats moeten worden voor de inwoners en bezoekers.In het paviljoen worden teksten en zinnen opgenomen die verwijzen naar Zillebeke. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een verhalenverteller en de lokale school.Over een periode van twee jaar werd met een opdrachtgeversgroep – bestaande uit inwoners van het dorp – gebrainstormd over een kunstwerk voor Zillebeke. Uiteindelijk viel de keuze op het voorstel van Brody Neuenschwander, een Texaanse kalligraaf en tekstkunstenaar die al jaren in Vlaanderen woont en meewerkt aan talloze kunstprojecten, theatervoorstellingen, installaties en films. Zijn realisaties voor kerken in Duitsland, het kunstenfestival Beaufort, de films van Peter Greenaway zijn internationaal geroemd. Hij werkt momenteel ook aan een kunsthistorische documentaire in opdracht van de BBC, Arte en TBS.