Man slaat bestuurder voor camera’s van politiekantoor Christophe Maertens

19 februari 2019

08u07 0 Ieper J.H. (49) uit Wevelgem moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor verkeersagressie. De beklaagde achtervolgde iemand op de A19 tussen Kortrijk en Ieper. Het slachtoffer stopte aan het politiekantoor in Ieper, waar camera’s de schermutseling filmden.

De feiten speelden zich af op 9 december 2017. H., die van een kerstfeestje kwam met collega’s, achtervolgde zijn slachtoffer tot in Ieper. Hij haalde daarbij plots in en deed aan bumperkleven. Toen de automobilist stopte en uitstapte uit zijn wagen, kreeg hij van H. een duw en een slag. Wat de beklaagde niet wist, was dat het slachtoffer halt had gehouden aan het politiekantoor van Ieper. Camera’s registreerden de schermutseling. Ook bleek dat de agressieveling te veel had gedronken. Voor de verkeersagressie riskeert de Wevelgemnaar een celstraf van drie maanden en een geldboete. Voor de alcoholintoxicatie vordert de openbare aanklager een rijverbod van drie maanden en eveneens een geldboete. H. geeft de feiten toe.

Zijn raadsman spreekt van een eenzaat die uit de bocht durft te gaan als hij gedronken heeft. Ondertussen zou hij al een tijdje droog staan. De verdediging hoopt op een straf met voorwaarden. “Die man heeft structuur nodig”, aldus nog zijn advocaat. Vonnis op 18 maart.