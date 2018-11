Man naar rechter voor bedreigingen op rechtbank 14 november 2018

02u24 0

Een 50-jarige man uit Poperinge, die op 24 november vorig jaar in de burelen van het Ieperse politieparket op de Grote Markt het aanwezige personeel bedreigde met een namaakwapen, zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Het onderzoek is afgerond en de raadkamer verwees het dossier door. R.V. was op zoek naar zijn ex-echtgenote, die als bediende op het politieparket werkt. (LSI)